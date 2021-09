Abertas as inscrições para expositores na Feira do Empreendedor 2021

Entre os dias 23 e 27 de outubro acontecerá a Feira do Empreendedor 2021, um dos principais eventos realizados pelo Sebrae e que reúne milhares de empreendedores de todo o país. Esta edição, que será 100% online, conta com a participação de 15 estados e tem o objetivo de incentivar a criação de um ambiente que favoreça a geração de oportunidades de negócio.

O modelo digital da feira trará novas experiências aos empreendedores, com um ambiente que permitirá visitas em estandes virtuais. Para isso, será utilizada uma plataforma em realidade virtual, proporcionando uma melhor experiência de navegação e permitindo acesso imediato aos expositores, conteúdos e atendimento.

Além das inscrições para visitantes, está aberto o cadastro para os empreendedores que desejarem expor na feira, sendo permitida a venda de produtos e serviços. Os expositores podem contar com grande possibilidade de novos negócios e acesso às tendências do mercado corporativo. Interessados deverão acessar o site feiradoempreendedor21.com.br, onde terão acesso às condições e ao regulamento. Para a definição dos expositores será utilizado o critério de ordem de chegada.

A plataforma disponibilizará uma ferramenta com as melhores ofertas de crédito para os pequenos negócios, além de um espaço de networking, em que tanto clientes como expositores poderão criar e trocar cartões de visitas virtuais. Tudo isso de forma rápida, prática e sem barreiras.

Para se inscrever ou obter maiores informações, acesse o site feiradoempreendedor21.com.br ou entre em contato com o Sebrae no Acre, no WhatsApp 3216-2150 ou 0800 570 0800.