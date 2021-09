AC produziu quase 100 mil toneladas de cereais e leguminosas em 2020, diz IBGE

De acordo com a pesquisa Produção Agrícola Municipal – PAM 2020, divulgada nesta quinta-feira (23), o valor da produção agrícola no Acre cresceu 2,0% em comparação a 2019.

O montante apurado chega a R$ 432,3 milhões. No ano passado, o valor atingiu 424,3 milhões.

Entre as culturas agrícolas que mais contribuíram para maior valor de produção, o destaque foi a mandioca, que alcançou a marca de 586,2 toneladas, gerando R$ 210,5 milhões em valor bruto, o que representou um decréscimo de 4,9% frente à safra anterior, no volume produzido.

A produção da banana obteve incremento de 0,7% na produção, atingindo 88,7 mil toneladas, que geraram um valor bruto de R$ 65,1 milhões, número 8,0% superior ao registrado no ano anterior.

O milho registrou aumento em comparação à safra anterior, com crescimento de 8%, chegando a R$ 59,3 milhões.

Com produção de 97,1 mil toneladas produzidos em 2020 de cereais, leguminosas e oleaginosas, o Acre obteve aumento de 8,9 toneladas em relação a 2019, sendo os principais responsáveis pelo acréscimo a soja, com acréscimo de 5,3 mil toneladas, e milho, com incremento de 3,6 mil toneladas.