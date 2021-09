AC registra mais de 3 mil focos de queimadas em setembro, diz Inpe

Apesar de o mês de setembro ainda não ter acabado, o relatório do Programa Queimadas mostra que o Acre já figura no top 10 mensal de estados com mais focos acumulados

O Acre está no top 10 de estados brasileiros que mais registraram focos de queimadas em setembro. Quem diz isto é o boletim diário do Programa Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), publicado nesta segunda-feira (27). Somente neste mês, o acumulado foi de 3.330 focos, com um aumento de 9% em relação a agosto, que acumulou 3.044.

No ranking mensal, o estado fica atrás da Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso, Piauí e Pará. Mesmo com intensas queimadas no território acreano, no último domingo (26) o número de focos diminuiu 87% em comparação com sábado (25), que registrou 31 focos. Já ontem, o satélite AQUA_M registrou apenas 4.

Além disto, o município de Sena Madureira também figura no top 10 mensal, com 500 focos acumulados. Já se analisados os dados locais desde janeiro deste ano, observa-se que o estado acumulou 7.043 focos de queimadas, ficando atrás apenas de estados como Mato Grosso, Pará, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Maranhão, Piauí, Tocantins e Rondônia. Nota-se também que, contando com o Acre, a região Norte quase inteira está dentro do top 10.

A nível nacional, o Brasil registrou no último domingo (26), 846 focos acumulados, com uma queda de 4% com relação aos índices do dia anterior, que fincou em 878.