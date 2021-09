AC tem o 4º menor número de pessoas totalmente imunizadas contra Covid-19, diz levantamento

De acordo com um levantamento realizado em todas as secretarias estaduais de Saúde do Brasil e divulgado pelo portal G1, o Acre tem o 4º menor número de pessoas totalmente imunizadas do país.

Apenas 27,17% da população receberam imunização completa (incluindo segunda dose e dose única), em um total de 234.973 pessoas. O número de acreanos que recebeu apenas a primeira dose chega a 508.187 (56,04%).

No mesmo cenário de imunização completa, o Estado só perde para o Tocantins, com 27,17%; Amapá, com 19,64%; e Roraima, com 14,73%.

Mais de 37% da população brasileira está totalmente imunizada contra a Covid, é o que aponta o levantamento.

O Acre já recebeu mais de 1 milhão de doses de vacinas do Governo Federal.