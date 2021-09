Acisa disponibiliza tutorial para recuperação de créditos para empresas optantes do Simples Nacional; saiba os passos

A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA) disponibilizou nesta quarta-feira, 22, em seu site institucional os cinco passos para os empresários optantes pelo Simples Nacional, que têm impostos a recuperar com o fisco.

O tutorial serve para aqueles que comercializam produtos sujeitos ao regime de tributação monofásica do PIS e da COFINS, e também ao regime de substituição tributária do ICMS, podendo declarar os valores referentes a estas vendas, para obter redução do valor a pagar no Documento de arrecadação do Simples Nacional (DAS).

O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos aplicável às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Saibam os cinco passos:

1º passo: Empresa que comercializa produtos monofásicos e/ou de substituição tributária de ICMS, entra em contato com a Cloudged soluções inteligentes, pelo link: https://cloudged.com.br/como-funciona/

2º passo: Enviam cópia do certificado digital protegido por cláusulas contratuais de confidencialidade.

3º passo: Baixamos os cupons fiscais dos últimos 5 anos e extraímos os dados para solicitação do crédito.

4º passo: Retificamos no PGDAS e realizamos o pedido do crédito para compensação e/ou ressarcimento em conta corrente em até 90 dias.

5º passo: – SEM CUSTO INICIAL,a empresa repassa *25% do valor para a Cloudged Soluções Inteligentes, apenas nos casos de crédito efetivado.

A disponibilização do tutorial ocorreu após representantes do sistema de tributação Simples Nacional, Márcio D’Anzicourt e Oseias Guerra, realizarem uma palestra sobre recuperação de créditos para empresas optantes do sistema aos associados da entidade.

Durante o evento foi possível entender as informações básicas e fundamentais sobre apuração dos tributos, quais segmentos podem se beneficiar com a estratégia de recuperação de crédito tributário e as vantagens do regime. Além do passo a passo de como o empresário pode realizar esse procedimento.

Confira o passo a passo: https://www.acisaac.org.br/a-recuperacao-de-creditos-para-empresas-optantes-do-simples-nacional-agora-e-possivel/