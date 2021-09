Açougueiro corta pescoço da ex após atacá-la com faca; vítima está no hospital

Uma mulher foi esfaqueada no pescoço e nas costas pelo ex-companheiro, um açougueiro de Porto Velho, na noite de quinta-feira (2). Ainda não se sabe a motivação do ataque, porém a Polícia Militar (PM) informou que o suspeito usou a motocicleta do local onde trabalha para ir atacar a vítima. O homem não foi preso e o caso está registrado como tentativa de homicídio na Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher e Família (Deam).

Segundo registro policial, inicialmente a guarnição foi acionada para atender uma ocorrência de discussão entre um homem e uma mulher. Quando chegaram no endereço, os policiais já encontraram a vítima com um ferimento no pescoço e com um objeto perfuro-cortante cravado abaixo da costela, no lado direito.

Enquanto a vítima recebia os primeiros-socorros, os policiais colheram informações sobre o crime e a vítima, ainda consciente, acabou relatando que o autor das facadas havia sido seu ex-companheiro e que, no momento do ataque, ele usava uma moto do açougue onde trabalhava.

Diante da informação, a viatura se deslocou até local de trabalho do açougueiro. Na empresa, funcionários disseram que o suspeito havia acabado de deixar a motocicleta lá e saiu a pé, sentido rua Petrolina.

Os agente foram até a residencia do suspeito, porém o homem não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso através da Deam.

A mulher esfaqueada foi levada ao Hospital João Paulo II e segue em observação médica.