Acre é estado com maior redução no número de novas mortes por Covid-19 em todo o país

O Acre registrou nesta quarta-feira (8) a maior redução do país no número de novas mortes por covid-19, de acordo com o consórcio brasileiro de veículos de imprensa, divulgado pelo G1.

Em azul, cor que define o status de “queda”, com outras 19 unidades, o Estado apresentou diminuição de 80%. A porcentagem é uma variação da média dos 7 últimos dias em relação à média de duas semanas atrás.

Outros 6 Estados e o Distrito Federal estão em estabilidade. Nenhuma unidade está em alta.

O Acre já registrou um óbito pela doença nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim epidemiológico publicado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) nesta terça-feira (7), atingindo a marca de 1.815 mortes. O número de infectados subiu para 87.899.