Acre e mais 14 estados relatam instabilidade em plataforma que registra casos de Covid-19

O Acre e mais 14 estados têm relatado instabilidade na inserção de dados no sistema nacional na plataforma e-SUS Notifica, em que são registrados os casos de Covid-19, após uma atualização realizada no último dia 8. Além de identificar problemas no e-SUS, o estado do Acre encontrou 18 óbitos registrados nos municípios no Sistema de Informação de Mortalidade (Sim), que não constam na contagem da Secretaria de Saúde do Estado do Acre (Sesacre).

Após a atualização, as secretarias estaduais de saúde apontaram instabilidade na plataforma, que aparentemente faz um represamento de números baixos, até que ocorra uma “explosão”, além de relatos de casos duplicados por pane no sistema. De acordo com informações do Ministério da Saúde, a plataforma passou por alterações que incluem a inserção automática de dados sobre a vacinação para permitir a análise de casos em pessoas que já foram vacinadas.

No último sábado, 18, o Brasil registrou mais um recorde de novos casos de Covid-19, contudo, dois dias depois, na segunda-feira, 20, registrou números negativos de diagnósticos. Após a atualização, no dia 9 de setembro, um estado havia notificado 17.736 casos represados das semanas anteriores em decorrência das alterações no e-SUS. Por esses números detidos, o país registrou 125.053 diagnósticos em 24 horas, se tornando o maior número desde o início da pandemia em 2020.

Segundo o Ministério da Saúde, as alterações na plataforma são para atender da melhor forma as ações da Vigilância, além de informar que realizou treinamento remoto com os profissionais que trabalham nesta área e se colocou à disposição para dar assistência para aqueles que tivessem problemas.

De acordo levantamento do site UOL, os estados do Acre, Amazonas, Bahia, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Pernambuco, Paraíba, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e Tocantins relataram problemas para lidar com a plataforma.