‘Acre lidera ranking de obesidade e não tem MCDonalds lá’, diz presidente da rede no Brasil em entrevista

O fato de não existir MCDonalds no Acre virou ‘defesa’ da companhia ao se defender sobre obesidade. Em reportagem do Folhapress, publicada em diversos grandes sites brasileiros, o presidente do McDonald’s no país, Paulo Camargo, citou o estado.

“Existe uma pesquisa do Ministério da Saúde [Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico –Vigitel] que aponta o índice de obesidade, dos diferentes estados. Da última vez que eu vi, o Acre liderava em obesidade. Sabe quantos McDonald’s têm no Acre? Nenhum. Muitas pessoas se acostumaram a associar a marca à obesidade, mas a verdade é que elas precisam aprender a comer, a fazer suas escolhas”, disse ao jornal Folha de S.Paulo.

“Somos fanáticos por pesquisa”, disse, de cara, ao jornal. “A gente faz mais de 1 milhão de entrevistas por ano para ouvir o cliente. E isso continuou, mesmo após a pandemia”, completa Camargo, há dez anos na empresa e desde o fim de 2015 como presidente.

REPORTAGEM COMPLETA