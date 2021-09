Acre registra um novo caso de infecção e mais uma morte por Covid-19 nesta sexta-feira

De acordo com o boletim emitido pela Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), o Estado registrou um novo caso de infecção por coronavírus nesta sexta-feira (17), aumentando o número de infectados para 87.925.

Até o momento, o Acre registra 247.697 notificações de contaminação pela doença, sendo que 159.714 casos foram descartados e 12 exames de RT-PCR seguem aguardando análise laboratorial. Pelo menos 85.935 pessoas já receberam alta médica da doença, sendo que 19 seguem internadas.

Uma notificação de óbito foi registrada nas últimas 24 horas, fazendo com que o número oficial de mortes por Covid-19 suba para 1.817 em todo o estado.

A morte registrada foi de um morador de Rio Branco, de 82 anos, que deu entrada no dia 15 de agosto, no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), e faleceu no dia 17 de setembro.