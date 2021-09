Acre tem menos de 5% das UTIs ocupadas com pacientes internados por Covid-19, diz Sesacre

O Acre segue com o melhor cenário do país no número de leitos da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ocupados por pacientes com covid-19, de acordo com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Nesta quarta-feira (22), a Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) apontou que apenas 4,29% estão ocupados em todo o Estado.

A realidade é também positiva quando se trata dos leitos comuns. A porcentagem é de 5,56%. Apenas 12 pessoas estão internadas com complicações do vírus.

A Sesacre já se prepara desde o mês passado para diminuir a quantidade de leitos ofertados no Into/AC – o principal hospital de referência no tratamento da doença no Acre -, mas garante que está com suas unidades prontas para qualquer ameaça, especialmente envolvendo a variante Delta.

Até o momento, o número de infectados já chegou 87.932. 1.835 acreanos já perderam a vida em decorrência da doença.