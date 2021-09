Acreana realiza vaquinha virtual para arrecadar dinheiro e custear cirurgia urgente: ‘Muita perda de sangue’

A família de Francisca Deusimar do Carmo idealizou uma campanha nas redes sociais e uma vakinha online para arrecadar dinheiro para pagar uma cirurgia de histerectomia abdominal, que custa em média R$ 12 mil.

O diagnóstico é recente, mas a realização desse procedimento tem urgência; por isso, a filha de Francisca, Thaynara Carmo, optou por procurar na rede privada, já que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem fila de espera extensa.

“O diagnóstico da minha mãe foi dado essa semana, mas o médico nos alertou da urgência e passou todo o orçamento da cirurgia e exames. Assim que saímos do consultório, procurei o SUS, mas a única resposta que tivemos foi que a fila era muito grande, então pensei em fazer essa vakinha”, conta Thaynara.

Francisca tem 50 anos e trabalha com limpeza em um supermercado, a acreana atualmente mora em Vilhena, Rondônia. A histerectomia abdominal é urgente, pois o útero de Francisca teve aumento significativo em todas as dimensões, além disso, esses diversos miomas podem causar anemia e tem causado muita perda de sangue nos ciclos menstruais.

“A gente tem expectativa de conseguir a maior quantia possível até 15 de outubro, porque a cirurgia tem urgência, minha mãe está com a barriga muito grande em decorrência do aumento do útero e pode ter anemia grave também. Eu fiz uma vakinha online, faço divulgações nas redes sociais e também disponibilizei meu Pix para facilitar para quem possa doar”, afirma a filha de Francisca.

A população pode ajudar doando qualquer quantia por transferência Pix na chave (68) 99953-4145, no nome de Thaynara Carmo ou através da Vakinha online, com o valor mínimo de R$ 25,00, segundo as normas do site.