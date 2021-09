Acreano Weverton celebra “grande atuação individual” e projeta jogo aberto contra a Argentina

Nesta quinta-feira, o Brasil venceu o Chile por 1 a 0, em Santiago, em jogo válido pela nona rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Sem contar com Ederson e Alisson, que não foram liberados pelos seus clubes ingleses, Tite escalou Weverton, e o goleiro do Palmeiras correspondeu.

O arqueiro fez importantes defesas no primeiro tempo, quando o placar ainda estava zerado. Weverton celebrou o seu desempenho e o fato do time ter deixado o campo sem sofrer gols.

“Quando você sai do jogo sem sofrer gols, já é uma grande noite para o goleiro. Quando vou para o campo, minha missão é sempre não sofrer gols. Uma grande atuação individual se torna ainda mais especial com a vitória. Eu estou muito feliz por ter contribuído para a vitória em momentos importantes”, disse o goleiro.

Em seguida, Weverton projetou a partida contra a Argentina, que acontece no próximo domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

“Apesar do jogo ser na nossa casa, a gente sabe da qualidade da Argentina e dos jogadores que eles têm. Acredito que vai ser um jogo bem aberto. Agora, a gente vai descansar e ver o que o Tite vai fazer nesses dois dias de treino. Entender que vai ser um grande jogo, é clássico, uma grande disputa, e a gente espera sair com uma nova vitória”, finalizou.

Com o resultado desta quinta, o Brasil chegou aos 21 pontos, na liderança isolada. Depois de duelar com a Argentina, a Seleção enfrenta o Peru, na quinta-feira da semana que vem, às 21h30, na Arena Pernambuco.