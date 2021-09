Acusados de homicídio são presos com dinheiro, droga e pistola 380 municiada em Rio Branco

Na manhã desta sexta-feira, 10, a Policia Civil , por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) prendeu duas pessoas suspeitas de cometer crime de homicídio em cumprimento de mandado de busca e apreensão no bairro Vitoria, em Rio Branco.

O crime de homicídio ocorreu em 2020 e teve como vítima Dangêla Maria de Souza, de 53 anos, morta com um tiro na cabeça, na madrugada do dia 10 de janeiro de 2020 dentro de casa no bairro Vitória.

O trabalho investigativo da equipe de DHPP identificou os possíveis autores do crime de homicídio, trafico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e foram representados junto ao poder judiciário que expediu os mandados de busca e apreensão.

Durante a ação policial foi possível apreender uma arma de fogo tipo pistola, calibre 380 e prender C. do N. M., de 29 anos e I. P. de O. de 24 anos. Ambos foram presos, em flagrante, em uma residência localizada no bairro Vitoria onde também a droga foi encontrada enterrada no quintal da propriedade.

Na ação policial foi possível apreender, em posse dos investigados, uma pistola 380, 21 munições do mesmo calibre, 3.790kg de maconha, R$ 810,00 reais em espécie, celulares 3 balanças de precisão, material para embalagem do entorpecente. Todo material apreendido será remetido à perícia.

Os presos foram conduzidos à delegacia para lavratura de auto de prisão em flagrante e em seguida colocados à disposição da justiça. A investigação colheu elementos comprobatórios sobre o crime e suficientes para que a prisão dos envolvidos pudesse ser realizada na data de hoje.