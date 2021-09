Adolescente negra é barrada em shopping após ser confundida com pedinte

Uma adolescente negra acabou sendo impedida de entrar em um shopping do Bairro Cocó, em Fortaleza, após ser confundida por uma segurança como uma pedinte. O episódio aconteceu nessa última quarta-feira (22) e gerou grande revolta do pai da jovem, que é defensor público.

Adriano Leitinho, pai da adolescente Mel Campos, utilizou suas redes sociais para relatar o episódio e considerou o ato como racismo, já que sua filha de 16 anos é negra. O defensor público procurou a Delegacia da Defesa da Criança e do Adolescente de Fortaleza e registrou uma notícia crime sobre o episódio.

Nas redes sociais, ele relatou que Mel estaria indo para a padaria “Portugália” para comer e se encontrar com ele, mas foi abordada ao tentar entrar no shopping. A segurança disse que ela não poderia ficar pedindo dentro do shopping, mas a jovem conseguiu entrar após explicar que era cliente e estava ali para comprar.