Aké, do City, revela morte de pai momentos após 1º gol na Champions League

O zagueiro Nathan Aké, do Manchester City, revelou perdeu o pai pouco tempo após abrir o placar na goleada contra o RB Leipzieg, pela Champions League, nesta quarta-feira (15/9). O jogador holandês abriu a contagem na vitória de 6 x 3 para a equipe inglesa.

Em uma publicação no Instagram, o jogador holandês afirmou que as últimas semanas haviam sido as mais difíceis de sua vida, mas que contou com o apoio da noiva, de amigos e do restante da família.

“Ontem, após um período difícil, marquei o meu primeiro gol na Liga dos Campeões, e, apenas alguns minutos depois, ele faleceu em paz, com a minha mãe e irmão ao seu lado. Talvez estivesse destinado, me ver jogar sempre o deixou orgulhoso e feliz”, completou o jogador.