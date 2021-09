Alan Rick assegura R$ 3 milhões para instalação de UTIs no Hospital de Sena Madureira

Em entrevista franqueada à Rádio Difusora de Sena Madureira no começo da tarde desta quarta-feira (1), o deputado federal Alan Rick (Democratas), confirmou a destinação de uma emenda para a implantação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital João Câncio Fernandes, principal unidade de saúde do vale do Iaco. Para tal finalidade, serão investidos 3 milhões de reais.

De acordo com o parlamentar, Sena Madureira é o terceiro maior município do Acre e precisa dessa atenção. “Há pouco dias estive reunido com a Dra. Paula Mariano, secretária de saúde do Acre, e com Edgardina Matos, gerente do Hospital de Sena e repassei essa confirmação. A Edgardina vinha defendendo essa bandeira firmemente. Trata-se de uma emenda de 3 milhões de reais que, inclusive, já está empenhada”, confirmou.

Atualmente quando algum morador de Sena Madureira necessita de um atendimento mais complexo (internação em UTI), tem que ser transferido para Rio Branco. “Recebemos com grata satisfação essa notícia e agradecemos muito o apoio do deputado Alan Rick por esse olhar diferenciado com Sena Madureira”, comentou Edgardina Matos, gerente-geral do Hospital João Câncio Fernandes.

Em datas pretéritas, Alan Rick destinou, por meio de suas emendas, mais de 6 milhões de reais para a reforma e ampliação do Hospital de Sena Madureira cuja obra deve ser concluída e entregue à comunidade até meados do ano que vem.