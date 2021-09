Aleac aprova repasse de mais R$ 5 mil para professores; projeto prevê aquisição de computador e plano web

O professor, gestor pedagógico e diretor de ensino, que estiverem efetivamente em sala de aula em todas as escolas públicas do Acre, irão receber repasse em parcela única de até R$ 4.500 para aquisição de computador e R$1.800,00 para pagamento do plano de internet. Os R$ 1.800 serão creditados em até 18 parcelas, sendo a primeira referente ao mês de julho de 2021 e a última a ser paga até 31 de dezembro deste ano.

Proposta neste sentido, de iniciativa do governador Gladson Cameli e apresentada à Assembleia Legislativa Estado do Acre (Aleac) pela secretária de Educação, professora Socorro Neri, foi aprovada por unanimidade na sessão da Casa desta quarta-feira (1). Na tramitação, foi apresentada uma emenda coletiva dos deputados e o valor inicial do programa, de R$ 44 milhões, saltou para R$ 55 milhões, o que permitirá atender uma parcela ainda maior de servidores da educação em todo o Estado.

“Quero parabenizar a secretária Socorro Neri pela iniciativa. Sabemos que hoje a tecnologia é ferramenta indispensável nas escolas. Não poderia deixar de registrar o compromisso de todos os deputados estaduais que fizeram com que o projeto tramitasse rápido pelas comissões e fosse aprovado por unanimidade nesta quarta”, disse o deputado Nicolau Júnior (PP), presidente da Aleac.