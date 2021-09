Além de Angélica, veja quais famosas também usam vibrador

Angélica abriu o coração e falou sobre a repercussão causada desde que revelou ser adepta ao uso de vibrador para estimular a masturbação feminina. O assunto, inclusive, já virou pauta aqui no Observatório dos Famosos, e no caso da loira, ela foi alvo de comentários machistas em meio aos ataques contra o marido, Luciano Huck.

Mas claro, além de Angélica, outras famosas também já revelaram o uso de virador. Todas as citadas abaixo, claro, assumiram que usam e não enxergam problema nenhum em sentir prazer sem precisar de outro parceiro ou parceira.

Confira:

Clarice Falcão

A cantora Clarice Falcão já chegou a mostrar o modelo do seu vibrador, Soraya. Com oito padrões de vibração e velocidades ajustáveis, além de ser a prova d’água, o acessório custa entre de R$ 700 a R$ 1,9 mil através da compra feita online.

Bruna Marquezine

Em entrevista concedida para a jornalista Alessandra Medina, do jornal O Globo, a atriz reforçou o uso de vibrador. Na época, a famosa estava solteira, e ainda não havia assumido namoro com o empresário Enzo Celulari, filho de Claudia Raia. “Sexo é a maior troca de energia entre seres humanos. Não transo só pelo prazer. Se for por isso, tem outras maneiras de se satisfazer sozinha. Não consigo banalizar. Escuto muito isso: ‘Ser solteiro está foda!’. Eu falo: ‘Gente, estamos em 2020, ninguém tem um vibrador?’”, disse.

Preta Gil

A cantora e filha de Gilberto Gil fez revelações picantes durante participação no quadro ‘Cada Um No Seu Banheiro’, no canal de Sabrina Sato no YouTube. Atualmente casada com Rodrigo Godoy, ela confessou: “Eu prefiro ter p.a do que vibrador”, brincou.

Larissa Manoela

A ex-atriz mirim revelou ter ganho um vibrador da atriz Ingrid Guimarães em um kit de lançamento do filme De Pernas Pro Ar 3, lançado em 2019. “Que belo dia! Obrigada a todos os envolvidos! Foi incrível!”, disse ela, ao compartilhar o registro segurando o brinquedo em mãos.

Anitta

A ‘girl from Rio’ já chegou a promover uma exibição de variedades durante live com o influenciador Leo Picon, e contou possuir uma coleção de vibradores. “Esses três são de sucções de clitóris. Pode usar durante o ato sexual, porque ele fica só na parte do clitóris. Funciona como se fosse um sexo oral somente no clitóris. Ele é diferente dos vibradores comuns”, disse Anitta.

Thaila Ayala

A esposa de Renato Goés, que está grávida pela primeira vez, também já confessou ser adepta ao uso de vibradores para satisfação do prazer. “Que mulher não usa? Quando eu volto de Nova York, eu trago um saco cheio e saio distribuindo para as minhas amigas. Inclusive, já dei um para a minha avó, e ela me agradeceu muito. Achei que ela fosse me dar um soco, mas ela se divertiu com a brincadeira”, brincou, em entrevista ao programa de Caio Fischer, no YouTube, em 2016.

Jojo Todynho

No ano passado, a campeã de A Fazenda 12, que já assumiu usar vibradores, apareceu massageando o rosto com o brinquedo erótico. “Meninas, eu ganhei um massageador pra lavar o rosto matinalmente e ele tem três regulagens. Se você quer uma coisa mais suave, uma coisa mais… isso aqui já faz parte da esfoliação [risos]. Ganhei de presente da vizinha”, disse a funkeira carioca, no Instagram.