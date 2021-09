Alok revela trabalhos com povos indígenas Yawanawá, Huni Kuin e Guarani no Global Citizen Live; confira

Enquanto uns dormem

Depois de quase três anos sem subir ao palco juntos, Diogo Soares, João Vasconcelos, Jorge Anzol, o trio que há 19 anos deu vida a banda Los Porongas, voltou a se apresentar no Confraria Gastorbar, na noite desse sábado (25). No show a banda contou com um novo componente Saulo Olímpio, um dos mais renomados guitarristas do Acre. Com ingressos esgotados em poucos dias de venda, a banda entrou no palco já com o jogo ganho e ovacionada pela plateia que vibrava com o comeback da banda.

O setlist foi acompanhado pelo público todo do começo ao fim com canções como “A Dois”, “O segundo depois do Silêncio”, “Nada além” e “Enquanto uns dormem” (Ter um repertório todo cantado não é pra qualquer um, isso é fato). A noite foi recheado de momentos emocionantes, um desses foi à participação do jovem cantor Pedro Albuquerque com a banda, um encontro de geração, já que Pedro é fã dos Los Porongas desde os seus 10 anos de idade. Veja como foi o agito pelas lentes de Narjara Saad.

Casa Arara

A ativista e comunicadora indígena Alice Pataxó, os estilistas Day Molina e Alexandre dos Anjos, e a influenciadora Cristal Muniz são alguns dos nomes confirmados para Casa Arara, que acontece pela segunda vez em formato híbrido, direto de Paris, na França.

O evento conta com mais de 40 participantes entre os dias 30 de setembro e 2 de outubro. A missão é valorizar, promover e celebrar o Brasil por meio de sua pluralidade cultural. A programação prevê 12 painéis, que debaterão temas como diversidade, inclusão e sustentabilidade, além de shows, performances e desfiles de moda. O evento pode ser acompanhado no Instagram da Casa Arara.

Global Citizen Live

O mundo vivenciou no último final de semana o primeiro grande encontro de pessoas com a música após a fase crítica da pandemia global que assolou o planeta. O Global Citizen Live, evento realizado no último sábado (25), com transmissão de shows de diferentes artistas durante 24 horas, simultaneamente em 100 países e objetiva alertar os líderes mundiais, a sociedade e corporações na prioridade das questões relativas as mudanças climáticas, fome e inclusão. O Festival contou com cenário e artistas brasileiros.

*** No Brasil, se apresentaram Alok, Liniker, Criolo e Mart’nália. O DJ Alok fez uma performance direto da Amazônia. A ideia foi mostrar o trabalho que tem feito ao lado dos povos Yawanawá, Huni Kuin e Guarani nos últimos meses. Alok vem ampliando sua trajetória junto à causa indígena. O DJ atenta para o aprendizado que devemos ter junto aos indígenas no trato com a natureza e a mãe Terra.

***Em agosto o artista foi a Brasília apoiar a mobilização “Marcha pela Vida”, ocorrida em agosto. “Como aprendi com minha amiga Célia Xakriabá: antes do Brasil da coroa, existia um Brasil do cocar” Diz Alok.

Cira

O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira), do qual faz parte o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), a Procuradoria Geral do Estado (PGE/AC), a Polícia Civil do Estado do Acre e a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), apresentou na última sexta-feira, 24, durante reunião de trabalho na Procuradoria Geral de Justiça do MPAC, os resultados recentes de uma operação que recuperou mais de R$ 8 milhões em tributos sonegados ao fisco estadual.

Também foi pauta da discussão, a prestação de contas do Comitê e a necessidade de tornar o decreto de criação do Cira um projeto de lei. Fonte: Agência de Notícias do MPAC.

Vitória da democracia brasileira

A noite de 27 de setembro de 2021 marca um momento histórico para o PCdoB e para a democracia brasileira. Neste dia, Senado e Câmara derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro à formação das federações, inaugurando um novo momento de fortalecimento da pluralidade, da política partidária e da representatividade popular.

O PCdoB fortaleceu o diálogo e as articulações para que a matéria também tivesse sucesso na Câmara, contando com o apoio de parlamentares de diversas legendas. Mesmo tendo sido aprovado nas duas casas, o projeto acabou sendo vetado por Bolsonaro, situação agora revertida. O resultado foi comemorado pelas lideranças comunistas. Fonte: Portal PCdoB.

Parabéns, Matheus!

Matheus, o primogênito de Adriana e Ricardo Souza, comemorou na tarde de domingo (18) a seu aniversário de sete anos. O pequeno ganhou dos pais festa pra lá de animada no AFA Bistrô, apenas para os amiguinhos sem os pais e pouquíssimos adultos, como a atual situação exige. O tema escolhido? Minecraft!! A paixão de Matheus, e de grande parte da garotada. Com uma recreação caprichada e a vasta opção de brinquedos, claro que ninguém ficou parado. Dá uma olhada nas fotos:

Bloquinho dos Gêmeos

Foi em clima de carnaval fora de época que os gêmeos Marcel e Lucas Blazute comemoram seus 3.2 anos de vida. A folia batizada de “Bloquinho dos Gêmeos” aconteceu na sexta-feira, no Hotel Terra Verde, rolou até o sol raiar. A animação foi a tônica da noitada, para quem conhece os dois não poderia ser diferente né?

Viva! Viva! Viva!

Empresária Geny Abrahão deu mais uma volta ao sol no último sábado (24). A data foi celebrada em família. Na foto, como os filhos Saulo, Samara e Felício. Vida longa com saúde, amiga!

Barber Connection Norte

A equipe de profissionais da Donn Barbearia de Rio Branco e Cruzeiro do Sul participou, no último fim de semana, em Porto Velho (RO) do workshop Barber Connection Norte, evento com barbeiros de referências nacionais e internacionais trazendo suas técnicas e tendências.

O workshop contou com a participação do Seu Elias, barbeiro empreendedor e Educador e um dos responsáveis pela volta da barbearia moderna no Brasil. Hoje Seu Elias já ministrou e mais de 20 estados do Brasil e está levando suas técnicas e tendências para Grande países a fora como Espanha, Portugal, Eua e Canadá.