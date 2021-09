AM vai lançar edital de concurso com mais de 2 mil vagas para Segurança até início de outubro; salário pode passar de R$ 20 mil

Quase dois meses após anunciar o concurso público para as forças de segurança do Amazonas, o governador Wilson Lima garantiu, nesta sexta-feira (3), que o edital do certame deve ser lançado entre o final deste mês de setembro e o início de outubro.

O anúncio do concurso foi feito logo somente após o Ministério Público do Amazonas ter ajuizado uma Ação Civil Pública solicitando que o governo realizasse concurso público para sete órgãos estaduais.

“As comissões já foram montadas e estamos na fase final de conclusão para o lançamento dos editais. No final desse mês [setembro], no mais tardar, início de outubro, a gente lança os editais”, disse.

Lima garantiu que o governo deve fazer uma reparação da ausência de concursos públicos que não foram realizados ao longo dos últimos dez anos. Segundo ele, por ano, somente a PM perde 300 agentes por ano.

“É importante para repor essas perdas da Polícia Militar. Nós temos uma perda de 300 homens todos os anos, homens que vão para reserva ou que saem da polícia por um motivo ou por outro. Temos essas perdas e elas nunca foram repostas”, disse.

Em novembro deste ano, a PM forma os alunos soldados. Eles foram chamados do cadastro de reserva e devem ir para o interior do Amazonas.

Confira distribuição das vagas: O concurso prevê 1.350 vagas para a Polícia Militar; 453 para o Corpo de Bombeiros; 362 para a Polícia Civil; 210 para o Detran-AM; e 150 vagas para a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

Polícia Militar: 1.000 vagas para aluno soldado e 350 vagas para aluno oficial, com remuneração que varia de R$ de 2.657,28 a R$ a 7.180, 34.

Corpo de Bombeiros: 400 vagas para aluno soldado e outras 53 para aluno oficial, com pagamentos que vão de R$ de 2.657,28 a R$ a 7.180, 34.

Polícia Civil: 62 vagas para delegado, 62 vagas para escrivão, 200 vagas para investigador e 38 vagas para perito. As remunerações variam entre R$ 11.281,26 e R$ 20.449,05.

Detran-AM: 150 vagas para nível Superior e 60 vagas para nível Médio, com salários de R$ de 2.300 a R$ 5.500.