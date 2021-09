Amazônia Legal tem o maior desmatamento em 5 anos, divulga Inpe

Dados divulgados pelo Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe) 8.712 km² foram devastados no acumulado entre agosto de 2020 e 30 de junho deste ano na Amazônia. É o maior número em cinco anos.

De acordo com o Inpe, entre agosto de 2019 e julho de 2020, esse número tinha ficado em 9.216 km². Mesmo com a redução de 5% entre uma temporada e outra, o número continua alto.

“Os três recordes da série foram batidos no governo Bolsonaro, no qual os alertas são 69,8% maiores que a média dos anos anteriores. O resultado indica que o desmatamento anual deverá, pela terceira vez, ficar próximo de 10 mil km², o que não ocorria desde 2008”, indica o Observatório do Clima.

No acumulado do mês, houve queda na comparação entre julho de 2021 e 2020. No ano passado, os dados apontavam 1.654 km² de áreas com alertas de desmate. Em 2021, o total foi de 1.416 km².

A Amazônia Legal corresponde a 59% do território brasileiro e engloba a área de oito estados, como Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins e parte do Maranhão.