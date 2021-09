Andirá e Atlético-AC decidem neste sábado o título do sub-20

Andirá e Atlético-AC disputam neste sábado (11), a partir das 8h, no estádio Florestão, o título do Campeonato Acreano de Futebol Sub-20. Os dois times garantiram vaga na final após eliminarem as equipes do Vasco da Gama e do Galvez, respectivamente.

O Morcego chega a sua primeira final da categoria, após vitória apertada diante do Vasco da Gama por 1 a 0. O técnico Kinho Brito para o duelo decisivo deste sábado, não poderá contar com o meia Marllon. O atleta está realizando um período de testes no São Paulo.

Kinho explica que não existe pressão exacerbada no Morcego para a conquista do título. Segundo ele, a pressão pela conquista de um título é natural, seja qual for a agremiação, mas esse tipo de cobrança é mais comum nas equipes de mais camisa, apesar de deixar claro que o foco de todos no Andirá é a conquista da taça de campeão para o time ganhar calendário em competições na próxima temporada.

Galo terá três baixas

No Galo Carijó, o técnico Madson Costa terá três baixas importantes para o jogo decisivo diante do Morcego. O meia Mamude abre o leque de desfalques. O atleta foi expulso pelo árbitro Fábio Santos após se envolver numa briga generalizada na partida das semifinais contra o Galvez. Outros dois desfalques dizem respeito ao zagueiro Anderson e ao lateral esquerdo Antonini. Os dois atletas também cumprem suspensão automática. Gabriel e Dabá são as opções para o setor de defesa e Joãozinho e Lorenzo para o meio-campo.

O técnico celeste durante a semana fez os últimos ajustes na equipe e confirmou o retorno do lateral esquerdo Eduardo para o confronto diante do Galo Carijó. O treinador acredita que as peças que optar para os lugares de Mamude, Anderson e Eduardo renderão o suficiente para ajudar o clube a brigar pelo título do Campeonato Acreano Sub-20.

