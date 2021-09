Anel viário de Brasileia deve ser entregue em agosto de 2022, diz presidente do Deracre

A tão sonhada obra do anel viário de Brasileia já tem data de entrega: agosto do ano que vem. Pelo menos é o que garante o diretor-presidente do Deracre, o engenheiro Petrônio Antunes.

A obra, que é tocada pelo Ministério da Infraestrutura, através do Dnit, e tem o Governo do Acre como conveniado, está orçada em torno de R$ 60 milhões. “Ela (a obra do anel viário) tira o último ponto crítico da BR-317/Estrada do Pacífico. Tínhamos dois pontos críticos de transporte na estrada, que era o Rio Madeira, que só se atravessava através da balsa, e a travessia por dentro da cidade de Epitaciolândia e Brasileia, que passa pela ponte metálica. Então a gente tá fazendo o anel viário, onde ele vai tirar o tráfego pesado de dentro da cidade”, disse o engenheiro.

Segundo Petrônio, a obra está em ritmo acelerado. “O principal lugar de terraplanagem já está em execução, são mais de 500 mil metros cúbicos de terra sendo movimentados. E a questão da fundação na ponte, que é a infraestrutura, já começou com a chegada da máquina para furar as estacas. Com isso a empresa poderá trabalhar no inverno, levantando os pilares da ponte sem problemas por conta da chuva. No ano que vem temos a execução da laje da pista, com previsão de entrega para agosto”.