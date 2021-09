Animais da fauna acreana: Daniel Ricardo festeja seus 9 anos; veja cliques na coluna da Márcia

DONA HELENA

Nos dias 29 e 30 de setembro, na Usina de Arte João Donato, será apresentado o monólogo “Dona Helena”, que aborda temas como preconceito, saúde mental e falta de empatia.

*Na quarta, 29, a exibição será para convidados, seguida de um bate-papo com apresentação de Thainá Matias e três convidadas, Karen Aiache, Rubby e Marian Brilhante.

*No dia 6 de outubro haverá a apresentação teatral online disponível aos internautas a partir de 12h, na bio do Instagram @frcesar , canal do ator César Júnior no YouTube.

1 MÊS

Pecuarista André Parigot e a blogueira Kailane Amorim comemoraram na terça, 21, o primeiro mês do primogênito Pedro Henrique com o tema Dinossauro.

NIVER DANIEL RICARDO

Pediatras Ricardo Ribera e Melissa Chaves Vieira Ribera comemoraram os nove aninhos do primogênito Daniel Ricardo com linda festa na noite do sábado, que teve como tema “animais da fauna acreana”. Confiram sob as lentes de Karen Vasconcelos os melhores flashes.

Belo click das irmãs Clara, Simone e Tereza Bader nas bodas de Livia e Coriolano Neto no chiquérrimo Resort Aruanã Eco Praia em Aracaju-SE.

FEXPOCRUZ

Um clique dos casais Fernando e Elisangela Teixeira, Junior e Maria Elena Leite, Eliezer Silva e Mercedes Barbosa, direto de Santa Cruz de La Sierra, onde curtiram a Fexpocruz, considerada a 2ª maior amostra da América Latina que reúne todos os setores produtivos em um só lugar.

Cardiologistas Joicely Melo e Odilson Silvestre foram homenageados pela 17ª Turma de Medicina da UFAC por transmitir conhecimentos e experiência profissional, guiando além das teorias e técnicas. Eles merecem!

LEILÃO DIREITO DE VIVER

Solidarizar e ajudar. É isso! Vamos ajudar o Hospital de Amor, doando R$ 100,00 e ainda concorrer a uma vaca PO com bezerro no pé. Sua contribuição é muito importante. Para maiores informações é só contactar pelos ns. 99953-1990; 99985-2863 e 99975-1144.

GRAMADO

Casal Luís Antônio e Daniela Florêncio com a filha Maria Luísa, já de volta à terrinha, depois de curtirem ao máximo, férias em Gramado-RS, em incursão incríveis por vinícolas, passeios turísticos, shows e tur gastronômico. Ai que tudo.

MAEDA DERMATOLOGIA

Um sucesso o procedimento iFine, tecnologia 3D para tratamento de rugas e linhas de expressão em áreas delicadas que só a Clínica Maeda Dermatologia dispõe em nossa Capital.

*Em poucas sessões o resultado é sensacional te garantindo uma pele mais suave, firme ao redor dos olhos, reduzindo a flacidez e suavizando as linhas finas e médias. Agende sua avaliação pelo n. 3226-6501 e 99977-6639.

BOTI,ADM DA MARCA NO TWITTER

O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil, desenvolveu a estratégia, criou e lançou o Boti, um ADM no Twitter, emoji que ganhou vida a partir de conversas com a comunidade da marca. Tal qual os ADMs que se destacaram com os participantes de reality shows, ele pilota o perfil da marca no Twitter, entra nas conversas do dia, responde aos pedidos mais inusitados, cria conteúdos em tempo real e dará spoilers de futuros lançamentos também. Vamos lá curtir!

*Prazer, eu sou o Boti!

Com o formato clássico de bolinha, mas com perninhas e bracinhos compridos, além de um nariz avantajado, que é sua marca, Boti é bem ágil na hora de criar conteúdo e fofocar pelo Twitter. Por ser um emoji, Boti não tem idade ou gênero definidos, trata-se de uma persona digital, que vive tendo web-paixões pelos seus influenciadores, defende todos os tipos de amores e celebra a diversidade.

*O ADM também irá marcar presença em outras redes sociais, como o TikTok, por meio de um challenge exclusivo (com reboladinha e tudo). Para não perder nem um pouquinho desse lançamento e também participar, é só seguir o perfil do Boticário no Twitter e f

RESPEITÁVEL PÚBLICO!

Ainda dá tempo de prestigiar o espetáculo do Grand Circo Broadway. Após uma ano e meio sem espetáculo, o Circo retomou suas apresentações em alto estilo e está em suas últimas apresentações em nossa Capital. Vamos manter viva a arte circense! Vale a pena.