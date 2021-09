Anitta é acusada de pagar paparazzis para parecer famosa nos Estados Unidos

A cantora Anitta foi acusada por alguns internautas nas redes sociais nesse sábado (18), de ter pagado paparazzis para ser perseguida e fotografada nos Estados Unidos. A funkeira que está atualmente na Califórnia, participou da festa de lançamento do álbum do cantor, Lil Nas X em Los Angeles.

A caminho do evento, Anitta é abordada por diversos fotógrafos que disparam flashs sobre seu rosto, simpática a dona do hit “Girl From Rio” até interagiu com um dos profissionais de celebridades que queria saber como se falava “you look beautiful” em português: “Você estava muito linda” respondeu a cantora.

Nas redes sociais, internautas desconfiaram do vídeo e declararam que a cantora estava pagando aos profissionais para supostamente parecer famosa nos Estados Unidos: “Pagando os paparazzi pra ela parecer famosa, essa Anitta viu”, ironizou um internauta. “Não me aguento com a anitta pagando paparazzi e fingindo que não pagou, mlr ninguém te conhece aí”, disse outro.

“A Anitta deve estar pagando esses paparazzi gente. Não é possível kkkkkkkkk”, se surpreendeu outro pelo Twitter. “Anitta pagando paparazzi pra tirar foto dela meu pai kkkk”, ironizou outro usuário do microblog. Muitos fãs da cantora também saíram em sua defesa: “A gente implora pra anitta pagar um anúncio no yt [Youtube] e ela não paga, imagina um paparazzi”, brincou um fã.

Ela foi no VMA e no MetGala e a galera não aceita o sucesso da garota. Socorro! Quanta inveja desse povo”, escreveu outro fã. “Se ela estiver fazendo isso, errada n ta! Ela precisa mostrar que é interessante, q a galera comenta, p poder conseguir contratos! O fato dela ir na festa do Montero n “significa nada” pra mídia, mas paparazzis prontos, anunciando q ela vai pra festa, já muda a visão da coisa”, considerou outro internauta.

Em recente entrevista ao jornalista Hugo Gloss, a “cria” de Honório Gurgel detalhou um pouco dos bastidores do baile MET Gala realizado no última segunda-feira (13), e detalhou como foi seu reencontro com a cantora Rihanna: “Não vi a Rihanna no evento, apenas no after party, mas a gente conversou”, começou contando.

E continuou: “Falei: ‘Menina, quem me viu e quem me vê. Antes eu correndo atrás de você igual uma louca no Rio de Janeiro e agora estou aqui no Met Gala’. Rimos da situação e seguimos. Mas assim, independente do que dizem, não tenho vergonha de nada disso, me sinto vivendo um sonho”, declarou.

Anitta também detalhou seu encontro com o rapper Lil Nas X: “Nos esbarramos no tapete e quando você dá de cara com a entidade você não faz nada, você fica parada deixando ela fazer a coisa dela. De repente ele me chamou, disse que adorava tudo que eu fazia pelo meu país e pediu uma foto comigo. Quando ele pediu a foto eu quase desmaiei. Eu não acreditava que ele sabia quem eu era”.

pagando os paparazzi pra ela parecer famosa, essa Anitta viu https://t.co/0tFikQuY8H

— leo (@LeoPimentellll) September 18, 2021

A Anitta deve estar pagando esses paparazzi gente. Não é possível kkkkkkkkk https://t.co/VQIHhVdat4 — brayan vinicios (@b26ixmcmxci) September 19, 2021