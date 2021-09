Antes de morrer de câncer, mulher tem o casamento dos sonhos

Cada detalhe da cerimônia foi a noiva quem escolheu. O local, o cardápio do buffet, a banda com música instrumental e o buquê cor de rosa, tudo do jeitinho que sempre sonhou. A cerimônia foi como uma despedida. Aos 45 anos, Rosângela Rodrigues da Silva lutava contra um câncer de mama. Uma batalha que durou mais de seis anos até esta quinta-feira (16), quando ela partiu.