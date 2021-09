Programado para começar às 16h, hora local, o manifesto contra o presidente Jair Bolsonaro registra tímida movimentação, até o fechamento desta reportagem.

O ato foi marcado para acontecer na Gameleira e, diferente do ato em favor do presidente, trata-se de um ato fixo e não percorrerá as ruas da Capital – seja com veículo ou à pé.

Fotos: Everton Damasceno