Aos 48 anos, Vanessa Gerbelli posa de biquíni e cita dieta

Vanessa Gerbelli posou de biquíni neste domingo (26) e exibiu uma grande mandala que tem em sua casa. “Exibindo minha mandala neste domingo. E vocês? Italianada fazendo pasta? Feijoada? Algo que eu possa comer nessa dieta?”, brincou a atriz.

Nos comentários, muitos elogios para a atriz. “Minha gatona! Tamo comendo o que tiver na frente”, comentou o também ator Ivan Parente. “Perfeita”, “Maravilhosa”. Ela, que está longe da TV no momento, voltará ano que vem com um novo projeto, no streaming, ao lado de Bruna Marquezine.

As duas trabalharam juntas na novela ‘Mulheres Apaixonadas’, na qual viveram mãe e filha, e que marcou a carreira de Bruna por sua personagem Salete.

Há dois anos, a atriz descobriu uma hérnia de disco que vem tratando. Recentemente, ela falou sobre as dificuldades de lidar com o problema durante a pandemia. “Há algumas semanas consegui retornar à quiropraxia e ao pilates e esta fórmula está sendo eficientíssima para a recuperação dos meus movimentos. (Ontem já consegui ensaiar uns ásanas de yoga que não fazia há mais de dois anos, tava com muita saudade.) Posto esta foto em celebração ao meu corpo que está vivo, disposto e me dando alegria de novo!”