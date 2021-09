Aos 60 anos, morador de Sena Madureira procura EJA e comemora primeiro passo: “Meu sonho é ler a Bíblia”

Aos 60 anos de idade, o trabalhador autônomo Alfredo da Silva, residente no ramal Santa Rosa, em Sena Madureira, alimenta um sonho: aprender a ler e escrever.

Oriundo da zona rural, ele nunca estudou. “Quando criança, não tive oportunidade porque a nossa família morava no centro de um seringal, distante quase 10 horas da margem do rio. Quando cresci, tive que trabalhar e nunca sentei no banco de uma escola”, contou.

Nesta quarta-feira (8), incentivado por sua esposa, Alfredo da Silva se matriculou na Escola Assis Vasconcelos e começará a estudar através da EJA (Educação de Jovens e Adultos). Evangélico há 12 anos, ele relata que almejava aprender a ler a Bíblia Sagrada. “Quem ler a Bíblia pra mim é a minha esposa. Eu gravo os versículos na mente e faço as pregações”, destacou.

Além do apoio da esposa, ele se inspirou também em um idoso de 80 anos de idade que está estudando para ser delegado. “Acredito que nunca é tarde para aprender. Com as bênçãos de Deus, esse meu sonho será realizado”, finalizou.