Aplicativo Espião WhatsApp: o que é, como funciona e quais os melhores do mercado

Aplicativo Espião WhatsApp

Espião WhatsApp trata-se de um app cujo objetivo principal é espionar o celular de uma pessoa. A maioria desses apps possuem o intuito de ajudar os pais a monitorar os filhos, empresas com funcionários, etc.

Caso você queira conhecer um pouco mais sobre como funciona esses espiões, então basta continuar lendo esse conteúdo!

Espião WhatsApp: O que é e como funciona?

Como o próprio nome sugere, os aplicativos espiões têm o objetivo de espionar o conteúdo do WhatsApp e outros apps do celular de alguém. Hoje em dia, há muitos programas que agem dessa forma.

A maioria é usado por pais para monitorar as atividades dos filhos no celular, assim como também para empresas monitorar os funcionários. Porém, geralmente, o usuário assina um contrato, concordando que não irá expor os dados pessoas da pessoa monitorada.

Cada programa espião funciona de um jeito, mas na maioria das vezes, eles instalam um app no celular da vítima, que fica ativo em segundo plano. Enquanto isso, o app captura todos os dados dos apps que a pessoa usa, como o WhatsApp, por exemplo.

O app envia os dados para um servidor de controle, onde o usuário tem acesso a todas as informações. O grande problema, é que tanto o sistema Android quanto iOS, não permitem que um app colete informações de outro app.

Por esse motivo, alguns apps espiões só funcionam ao fazer o jailbreak no iOS, ou root no Android. Para isso, é preciso ter acesso ao celular da pessoa que deseja espionar.

Quais os melhores espiões de WhatsApp do mercado?

Mas, afinal qual o melhor aplicativo espião de WhatsApp? Bem, como dito acima, há muitas opções, para todos os bolsos e necessidades, alguns melhores do que outros, é claro.

Confira então quais são os melhores apps espiões de WhatsApp do mercado!

Xnspy:

O Xnspy é um dos melhores aplicativos espiões de WhatsApp. Com ele, é possível ler todas as mensagens do WhatsApp, sem ser preciso fazer root ou jailbreak no celular.

Porém, caso queira ter acesso ao registro de chamadas do WhatsApp, então será preciso fazer root no celular Android. Até o momento, essa função, ainda não está liberada para dispositivos iOS.

TrackMyFone:

Esse app foi criado para atender as necessidades de pais e patrões, também é um espião de WhatsApp seguro e confiável. Compatível tanto com Android quanto iOS.

Para dispositivos iOS, no entanto, não é preciso fazer o jailbreak para ler as conversas do WhatsApp da pessoa. Mas, se o celular for Android, então será necessário o root para ler as conversas e ver o registro de chamadas.

Spyzie:

O Spyzie é um dos apps espiões mais completos do mercado, com ele você tem acesso a todas as conversas do WhatsApp. Além disso, permite ver fotos, vídeos, arquivos de voz e também tem a opção de baixar esses arquivos de forma remota, mas apenas no Android.

A vantagem é que você não precisará fazer root ou jailbreak para espionar o WhatsApp de outra pessoa. Porém, será preciso pagar pela edição Ultimate do app, pois é a única compatível com essas funções.

Flexispy:

Assim como o app acima, o Flexispy é um app espião de WhatsApp completo. Por meio desse app, você pode ver todas as conversas do WhatsApp em outro dispositivo, tanto no iOS quanto no Android.

Também é possível ver os registros de data e hora das mensagens, fotos, nomes dos contatos e arquivos de mídia compartilhados nas conversas. Contudo, é preciso fazer o root e jailbreak para poder espionar o WhatsApp.

mSpy:

O mSpy foi criado por volta de 2011 com a intenção de ajudar os pais a monitorar o celular de seus filhos. Disponível tanto para sistema Android quanto iOS, essa plataforma conta com mais de 1 milhão de usuários ao redor do mundo.

Hoje, até mesmo empresas usam esse app para seguir as ações de seus funcionários no trabalho. O mSpy oferece diferentes tipos de serviços, com funções que variam de acordo com a assinatura.

Assim que o app é instalado o celular, ele passa a coletar todos os dados do dispositivo de forma contínua, e envia para um painel de controle. O responsável pela assinatura poderá acessar esse painel para consultar as informações.

Conclusão

Em suma, o aplicativo espião de WhatsApp serve para que uma pessoa possa monitorar todas as conversas de alguém. De modo geral, esse app é usado por pais, empresas ou até mesmo pessoas que desconfiam de seus parceiros.

Por fim, o que você achou desse conteúdo? Foi útil para você? Ainda ficou com alguma dúvida? Deixe seu comentário!