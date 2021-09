Após acusações de assédio, Bimbi recorre a advogados e quebra o silêncio: ‘Tomar medidas judiciais cabíveis’

A reprodução dessa coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.

Após o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, publicar em sua coluna um depoimento da influencer Larissa Marassi, de 26 anos, onde afirma que foi assediada moralmente, ameaçada e humilhada pelo acreano Marcelo Bimbi, na noite de sábado (12/09).

Em nota postada no feed do seu Instagram, o modelo acreano se manifestou juntamente com seu advogado Thiago Senna. Marcelo nega as acusações e informa que irá tomar medidas judicias tanto na esfera cível quanto criminal.

O ex-marido de Nicole Bahls ainda afirma que pessoas presenciaram todo ocorrido e servirão de testemunhas nos processos.

Veja a nota na integra: