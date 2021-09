Após anunciar o fim do casamento com Thiago Lopes, Andressa Urach apagou vários posts de seu perfil no Instagram, inclusive de fotos com o agora ex-marido. A modelo, que está grávida, ainda colocou uma imagem preta em seu perfil.

Andressa e Thiago se casaram em dezembro do ano passado, um mês após o início do namoro. Já em agosto o ex-casal revelou a gravidez.

