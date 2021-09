Após denuncia, PM prende suspeito de tráfico em Rio Branco

Um homem de 37 anos foi preso acusado de tráfico de drogas, na noite desta quinta-feira (9), na Rua H, no Loteamento Farhat, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Policiais militares do 2° Batalhão estavam realizando patrulhamento de rotina, quando receberam uma denúncia via Ciosp, que informava que uma casa estava sendo usada para o tráfico de drogas na região.

De posse da denúncia, os PMs foram até o local e avistaram um homem correndo para dentro da residência. A guarnição realizaram o cerco policial e conseguiram prender os suspeitos que estavam no interior do imóvel, onde foram encontrados também 40 trouxinhas de skunk, 17 trouxinhas de cocaína, 13 pedras de oxidado de cocaína, uma arma de fogo de fabricação caseira e três munições calibre 38, uma balança de precisão, material para embalo dos entorpecentes e R$ 16 em espécie que seria oriundo do tráfico de drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para a tomada das medidas cabíveis.