Após expor sexualidade de Luciano Camargo, Cleo Loyola choca ao apoiar Nego do Borel e grita em vídeo: ‘Gosto de um negão’

Neste sábado (25), Cleo Loyola, ex do sertanejo Luciano Camargo, utilizou as suas redes sociais para comentar sobre a polêmica protagonizada por Nego do Borel no reality show rural da Record TV, A Fazenda 13.

Segundo Cleo Loyola, Nego do Borel só foi expulso do reality rural por ser negro. Ao que tudo indica, as falas da ex de Luciano Camargo deram o que falar na web e, claro, geraram uma grande polêmica entre os internautas.

Alguns deles afirmaram que Cleo Loyola está certa: “Foi racismo mesmo concordo, porque não expulsou os dois pra apurar o caso”, comentou um deles, afirmando que, em sua opinião, Dayane Mello também deveria ser expulsa do reality show.

Outros, por sua vez, afirmaram que a ex de Luciano Camargo está complemente errada, visto que a culpa de um abuso nunca será da vítima e sim do agressor. Eita! Ao que tudo indica, essa polêmica ainda vai longe.

Enquanto isso, confira abaixo as falas de Cleo Loyola sobre esse assunto delicado que está dando o que falar em toda a web.