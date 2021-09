Após fura blitz em Rio Branco, jovem acaba baleado pela polícia e vai parar no Pronto Socorro

O jovem Micael Elisson Padilha, de 21 anos, foi ferido com um tiro na perna direita, na noite desta quinta-feira (9), na Via Chico Mendes, no Bairro Comara, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, estava acontecendo uma blitz na região do Segundo Distrito de Rio Branco, e Elisson trafegava em uma motocicleta e acabou não obedecendo uma ordem de parada. Ao perceber que o motorista empreendeu fuga, a guarnição teve que dar um tiro de advertência para tentar conter o motociclista e impedir que ele fugisse da abordagem policial. O jovem foi baleado na perna direita em seguida acabou caindo da motocicleta.

O PMs acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou Micael ao Pronto Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Um boletim informativo foi confeccionado na Delegacia de Flagrantes (Defla), para que as autoridades policiais possam ter ciência dos fatos.