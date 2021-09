Após liberar o Maracanã para o Flamengo, Paes diz “ser possível fazer eventos”

Depois de anunciar que o Maracanã receberá público em três jogos do Flamengo, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), afirmou que “é possível fazer qualquer evento” na cidade. Nesta quarta-feira (8/9), Paes disse que, se respeitadas as análises e os protocolos, é viável essas liberações.

“Há duas semanas, um decreto foi publicado e hoje é possível fazer qualquer evento. Mas a partir de determinada dimensão, respeitando as análises e protocolos”, declarou durante um evento na Vila do Pan, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro.

No dia 27 de agosto, Paes publicou um novo decreto com restrições na cidade. O documento informava, ainda, sobre a exigência da carteira de vacinação para a entrada em determinados lugares, como academias, cinemas e até mesmo estádios.

A liberação do Maracanã, segundo a prefeitura, seria em período de testes. Três partidas do Flamengo foram autorizadas inicialmente com torcida, com a progressão de 35% a 50% da capacidade do estádio. No primeiro jogo, serão quase 25 mil pessoas.

Time entrega protocolo

O Flamengo apresentou um protocolo para volta do público. O documento recebeu parecer favorável da Secretaria Municipal de Saúde. O primeiro jogo do Rubro-Negro será contra o Grêmio, no dia 15 de setembro, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

“O desafio continua sendo o entorno do estádio, que é um desafio nosso de todos os dias”, declarou Paes. Ele fará uma reunião no fim da semana com todos os setores da prefeitura para definir as ações de controle.

Regras para assistir ao jogo

O Flamengo se comprometeu a cumprir testagem e controle de ingresso;

Para acessar o estádio, o torcedor precisará se cadastrar em um sistema on-line, comprovar a vacinação e fazer um teste RT-PCR ou de antígeno para Covid-19 até 48h antes do jogo, em um laboratório credenciado pelo Flamengo;

Somente com o resultado negativo do exame, que será inserido diretamente no sistema pelo laboratório, a compra do ingresso poderá ser concluída;

É obrigatório manter o distanciamento social de um metro nos assentos disponíveis e usar máscaras de proteção;

Após o jogo, a Secretaria Municipal de Saúde fará o acompanhamento dos espectadores por 15 dias, a partir dos dados informados pelo laboratório.

Confira as partidas do Flamengo que terão público gradual:

15/9: Flamengo x Grêmio (Copa do Brasil) — 24.783 pessoas (35% do Maracanã)

19/9: Flamengo x Grêmio (Brasileiro) — 28.324 torcedores (40% do Maracanã)

22/9: Flamengo x Barcelona de Guayaquil (Libertadores) — 35.045 (50% do Maracanã)