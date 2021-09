Após perder voo, servidor pisa em funcionária da Gol e a chama de “vagabunda”

Uma funcionária da Gol foi jogada no chão, pisada e xingada por um cliente no Distrito Federal. A vítima é a coordenadora de voo da companhia no Aeroporto Internacional de Brasília. Ela sofreu as agressões depois de informar ao passageiro Fábio de Oliveira, servidor da Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, que não poderia embarcar em um avião que partia para o estado. O caso ocorreu nessa quarta-feira (15/9).

De acordo com o boletim aberto na 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul), Fábio estava em um voo G3 1892, vindo de Belém, mas a aeronave atrasou e ele perdeu a conexão, prevista para 20h40. A companhia aérea se ofereceu para pagar a estadia e alimentação dele e de todos os outros passageiros do voo vindo de Belém. Mesmo assim, Fábio se exaltou com a funcionária do portão de embarque, que chamou a coordenadora.