Após prisão, Jon Jones se pronuncia pela primeira vez

Em seus stories do Instagram, ele se arrependeu de suas atitudes e prometeu mudar. “Eu tenho muito trauma em consumir álcool. Meu cérebro simplesmente não consegue mais lidar com isso. Eu vou deixar o álcool no meu passado para sempre”, disse ele.

A foto postada por Jon “Bones” Jones foi tirada enquanto o atleta malhava “Agora é hora de trabalhar mais duro do que nunca. Transformar esse pesadelo na melhor coisa que já aconteceu na minha vida. O que o diabo significa para o mal, Deus significa para o bem. De volta para os trilhos”, completou.

Após pagar fiança de R$ 43 mil, o lutador foi liberado pela polícia. Porém, ele ainda terá que se apresentar no dia 26 de outubro para uma audiência.