Após quase 2 anos, Parque Chico Mendes reabre nesta quarta totalmente revitalizado; veja fotos

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semeia), reabre, no dia 7 de setembro, o Parque Ambiental Chico Mendes, que há quase dois anos estava fechado para visitação pública. O parque, inaugurado no ano de 1996, é referência no que diz respeito à fauna e flora com mais de 200 tipos de espécimes típicas da região amazônica.

O parque ambiental, que fica disponível mais uma vez para a população de terça a domingo, não necessita de pagamento para entrada, apenas uma taxa de estacionamento para carro e moto, a qual é destinada para a manutenção geral do local.

Diana Braga, gestora do parque, atenta para uma novidade importante após a reforma do espaço. “A população terá, em breve, uma praça de alimentação com lanche e culinária regional”, afirma.

Ainda segundo a gestora, está prevista a construção de uma Maloca (tipo de cabana comunitária utilizada por alguns nativos indígenas da região amazônica), que está sendo feita em parceria com o cacique Mapu, do povo Huni Kuin (Kaxinawá). Mapu, que também é fundador do Centro Huwã Karu Yuxibu, destaca a parceria que tem com o parque para o trabalho de etnoturismo desenvolvido por seu povo.

“A importância é que hoje nós trabalhamos com etnoturismo, e nós moramos perto da capital e sabemos que aqui tem uma visitação muito grande, só que de certa forma não tinha realmente os parentes ativos aqui dentro do parque trazendo um pouco da cultura, realidade, da convivência, da história, das pinturas, do artesanato, da música, da dança”, salienta o cacique.

Segundo Mapu, o povo Huni Kuin também cuidará de um restaurante na nova praça de alimentação. “O restaurante, Campo da Fartura, é onde a gente vai trazer nossa gastronomia, comida típica da região para as pessoas de fora conhecerem, se alimentar e degustar”, completa.