Após roubar videogame, suspeito de matar adolescente grávida e mãe dela é preso

Um homem, de 24 anos, foi preso na noite desta quarta-feira (22) no bairro Cidade de Deus, suspeito de roubo. Após a prisão, a polícia descobriu que o homem era procurado pela morte de uma adolescente grávida e da mãe dela, além de ter tentado matar mais uma jovem, irmã da adolescente. O crime aconteceu em maio deste ano.

O suspeito foi preso por volta das 19h na rua Maçarico, bairro Cidade de Deus. De acordo com a polícia, o homem teria visto um anúncio de um videogame na internet, negociou com o comprador e, no encontro de ambos, o homem roubou o eletrônico.

A vítima acionou a Polícia Militar, que conseguiu prender o suspeito. No entanto, ao chegar à delegacia, foi constatado que o homem tinha um mandado de prisão preventiva pelo crime de homicídio e tentativa de homicídio.

No dia 27 de maio, duas pessoas foram assassinadas a tiros na rua Lagoa Grande, loteamento Fazendinha, bairro Cidade de Deus. Uma adolescente de 15 anos, grávida de cinco meses, e também a mãe dela, que estava sentada na calçada, em uma banca de churrasco, foram mortas. Outra adolescente foi baleada, mas conseguiu fugir.

No dia desse crime, a polícia informou que dois criminosos chegaram a pé. Um deles é o suspeito preso nesta quarta-feira.

A família das vítimas esteve na delegacia durante a madrugada e reconheceu o criminoso. Policias da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vão até o 6° Distrito Integrado de Polícia para ouvir o suspeito e descobrir a motivação do crime.