Após suposto romance entre Jade Picon e Neymar, João Guilherme sofre na web

A madrugada foi movimentada para João Guilherme depois do boato de que a ex-namorada do ator, Jade Picon, teria ficado com o jogador Neymar. Após o assunto vir a tona, João resolveu responder aos questionamentos de seguidores nas caixinhas de perguntas do Instagram. Um deles pediu que ele mostrasse o que tinha na galeria.

Surpreendentemente, ele postou um print da galeria contendo um print de uma conversa dele com alguém. Pelo teor polêmico, ele deletou logo em seguida, mas os internautas são rápidos e printaram, além de dar zoom para entender o que o cantor estava falando e já idealizando que as palavras foram escritas supostamente para Jade após a noticia de que ela teria ficado com o jogador.

“Descobri quem você ficou. Obrigada de nada. Você é meio doida da cabeça. Realmente não te conheço. Mas parabéns, foi um ótimo jeito de alimentar seu ego. Uma pena terminamos assim, mesmo, mesmo, mesmo”, dizia o texto escrito no print compartilhado e deletado por João Guilherme, o que sugere ser no mínimo suspeito.

João Guilherme não é muito frequente no Twitter, no entanto, na madrugada desta terça-feira (07), o ator postou vários tuítes após a notícia sobre a ex circular a internet. Na primeira publicação ele disse para que seguidores não se preocupassem com ele: “não vou dormir em posição fetal hoje eu juro que ta tudo bem família”.

Em outro tuíte, ele afirmou que aproveitaria a situação para virar cantor sertanejo. Logo depois um internauta postou um meme com um desenho dizendo “amava o cara*” e na legenda da imagem disse “o João Guilherme no zap da Jade Picon ontem”. O ator respondeu a publicação: “para de zoar mano kkk”.

Posteriormente, o cantor postou o print do artista que estava ouvindo naquele momento em um serviço de streaming musical, João Gomes, conhecido pelas letras que remetem a “dor de cotovelo” e “sofrência”, atiçando ainda mais a curiosidade dos internautas, que logo foram atrás de mais detalhes por si mesmos.

Alguém internauta acabou resgatando um antigo comentário de Neymar em uma foto de Jade Picon e João Guilherme enquanto estavam juntos: “Casal bonito da porr*”, disse o jogador na ocasião. A noticia de que Jade teria supostamente ficado com Neymar foi dado pelo perfil do Instagram, Gossip do Dia.

A informação é de que a influenciadora teria ficado com o craque do PSG em uma festa que aconteceu na casa de Rafaella, irmã do menino Ney, em Alphaville. Essa festa teria rolado após o jogo suspenso entre Brasil e Argentina. Neymar não estava acompanhado da nova affair, Bruna Biancardi.

não vou dormir em posição fetal hoje eu juro que ta tudo bem familia 🙃 — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) September 7, 2021

vou aproveitar e virar cantor sertanejo — J҉O҉T҉I҉N҉H҉A҉ (@Joaoguiavila) September 7, 2021

o joão guilherme no zap da Jade Picon ontem pic.twitter.com/cpLMfHn01b — Cesa (@cezabta) September 7, 2021