Após temporal, Corpo de Bombeiros registra 68 ocorrências somente em Rio Branco

Os temporais que atingiram o Acre na última sexta-feira (24) deixaram alguns estragos na capital e no interior do estado. Segundo informações divulgadas pela assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), foram registradas até o momento cerca de 68 ocorrências em Rio Branco, incluindo quedas de árvores, destelhamentos e alagamentos.

Em Rio Branco, além das rajadas de vento que chegaram a derrubar árvores em quintais e ruas e a afetar no fornecimento de energia elétrica, uma parte da cobertura do estacionamento de um supermercado, na Avenida Getúlio Vargas caiu, e uma sorveteria no bairro Bosque foi destelhada. Até o momento, informações divulgadas pelos prédios comerciais foram de que ocorreram apenas danos materiais.

O Pronto Socorro da capital também não saiu ileso. Vídeos divulgados por populares nas redes sociais mostram que a água invadiu as estruturas internas. Apesar de não ter atingido nenhum paciente, duas paredes de vidro foram quebradas e parte do teto da estrutura antiga do PS, bem como mobílias, foi arrancada. A assessoria informou também que houve alvoroço dentro do hospital e funcionários tentando salvar os computadores para não serem atingidos pelas águas.

O CBMAC também mostrou as consequências que os vendavais ocasionaram no interior. Em Xapuri, por exemplo, o 8º batalhão foi acionado para retirar uma árvore que caiu na BR-317, obstruiu a via e atingiu outras duas. Uma destas, por sua vez, caiu em cima de um bar e danificou as instalações físicas do estabelecimento.

Como os batalhões do CBMAC ainda estão atendendo chamados, a informação repassada ao ContilNet é de que eles terão dados mais detalhados dos bairros atingidos na próxima segunda-feira (27).

Já com relação à energia elétrica, a Energisa Acre recomendou, por meio de nota, que a população não mexa nas instalações e que aguardem pelo atendimento dos profissionais. “Imediatamente acionamos nosso plano de contingência, reforçando as equipes de atendimento emergencial para reparar os danos causados pela tempestade e reestabelecer o fornecimento de energia o mais breve possível”, disse.