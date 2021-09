Após temporal, sistema do Depasa para de funcionar em Sena Madureira 

O Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), em Sena Madureira, emitiu no começo da noite desta terça-feira (21) uma nota informando a paralisação total no sistema. Durante a tarde, Sena Madureira foi atingida por um forte temporal que acabou causando danos à rede de captação e distribuição.

Silvanio Nascimento, representante do Depasa em Sena, confirmou que o painel eletrônico do sistema molhou. Além disso, houve danos no rolamento da bomba. “Infelizmente no momento atual está tudo parado em razão do forte temporal. Entretanto, estamos tomando as providências cabíveis”, disse ele.

Uma equipe de Rio Branco já foi acionada para fazer os reparos devidos, sendo que o abastecimento de água em Sena deverá voltar a normalidade nesta quarta-feira (22).