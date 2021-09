Após tensão, Mazinho elogia Gladson em evento, rasga declarações a Cirleudo e surpreende: “Feliz de estar aqui”

“Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui hoje. Cumprimentar o governador Gladson Cameli”. A fala, que foi interrompida por aplausos, não surpreenderia – se não fosse proferida por ninguém menos que o prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (MDB).

Mazinho participou, nesta terça-feira (14) de um evento do Governo do Estado, para assinatura de ordem de serviços e convênios para pacotes de obras estruturais de recuperação de espaços públicos e pavimentação, destinados aos municípios de Senador Guiomard, Feijó, Capixaba, Plácido de Castro, Acrelândia, Porto Acre e Sena Madureira – cidade gerida por Mazinho.

Até então desafetos políticos, Mazinho fez um longo e acalorado discurso e não poupou elogios ao governador. “Só quero agradecer, governador, por essa parceria que posso dizer que está iniciando. O senhor sabe o quão entusiasta fui da sua eleição. Estamos lá: Sena Madureira está de braços abertos para receber os investimentos que o govnerno oferece”, disparou, para a surpresa dos presentes.

Quem não ficou de fora dos elogios foi o secretário de Infraestrutura, Cirleudo Alencar. “Meu irmão, amigo de Sena Madureira, que era secretário dentro de Sena Madureira e, graças a Deus, com seus méritos, é um secretário de Estado – como os outros, mas que tem dado visibilidade ao Governo do Estado, visitando os municípios, conversando e dialogando. Fico feliz de estar aqui”, diz Mazinho.

Em outro momento, Mazinho lembrou que Cirleudo fez parte de sua gestão e classifica o secretário como o ‘pacificador’ entre prefeitura e Governo. “Quero agradecer mais uma vez ao Cirleudo, que tem sido esse elo entre Prefeitura de Sena Madureira e Governo do Estado. Tem melhorado a vida do povo de Sena; tem aparado as arestas. Tenha certeza disso que quem ganha é o povo”.

O prefeito também disse, em sua fala, que o momento é de reflexão e que é ‘passível a erros’. “Governador, com o tanto que o senhor nos ajudou, graças à esses convênios, acredito não ter momento melhor que esse para refletirmos: eu sou ser humano, o senhor é ser humano e todos nós estamos passíveis à erros. Mas, queria pedir aqui, em nome da população de Sena Madureira: estamos passando por muitas dificuldades e uma delas é a falta de caminhões caçamba”.

Gladson, em sua fala, respondeu às declarações do prefeito. “Eu agradeço o gesto de o Mazinho estar aqui, estarmos sentando à mesma mesa para legislar pelo povo. Não podemos mais esperar, temos que nos unir, pois o governo não é meu, é do povo”.