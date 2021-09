Após traição, Leonardo viaja sem a esposa e ela faz desabafo: “Seguimos a vida”

Em meio a polêmicas com Eduardo Costa que geraram revolta nos seus fãs, Leonardo, que deverá dar início à turnê “Cabaré” em 2022 com a presença de Bruno e Marrone no lugar do ex amigo, resolveu sair de viagem para espairecer e deixou a esposa Poliana Rocha em casa após uma morte nos últimos dias que deixou a família desolada.

O que a família não contava era que Poliana iria sofrer com as críticas dessa viagem do cantor sertanejo. Os internautas começaram a questionar o motivo dela não ter ido junto com ele e a influenciadora se viu obrigada a fazer alguns vídeos no seu Instagram explicando sua real situação para conter os comentários:

“Não adianta, quando a pessoa quer fazer uma coisa é muito ruim a gente ser tolhido (proibir), falar ‘não, você não vai’. Ele me convidou para ir, mas eu não posso ir, realmente eu estou numa fase de trabalho que está sendo ótima para mim e eu vou aproveitar esse momento. Então deixa ele ir, curtir, pescar e quando ele chegar está tudo certo. Quando eu puder ir, eu vou. Daqui uns dias começam os shows e ele não vai ter essa oportunidade de ir e assim seguimos a vida”, esclareceu Poliana Rocha.

Boa parte dos questionamentos dos fãs se dá por causa das diversas traições do cantor sertanejo. Em uma das separações, ele chegou a ter um filho, o João Guilherme, com outra mulher, mas logo reataram o casamento. Inclusive recentemente Poliana abriu o jogo durante uma conversa com seus seguidores e revelou o motivo de ter perdoado as traições de Leonardo, que explodiram na mídia há anos e foram responsáveis por um término do casal:

“Cada um sabe de suas dores, seus pesos. Eu perdoei e foi uma decisão somente minha. Hoje tenho minha família unida como sempre quis. Não me arrependi e não me sinto diminuída por ter tomado essa decisão”, comentou, ressaltando o quanto ama o sertanejo e seu filho, Zé Felipe.

Veja matéria completa clicando AQUI.