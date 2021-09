Apple anuncia iPhone 13 com mais bateria e câmera ‘de cinema’; conheça

Em evento transmitido ao vivo pela internet hoje, a Apple anunciou oficialmente o seu novo celular. O iPhone 13 chega em quatro versões: iPhone 13, 13 mini, 13 Pro e 13 Pro Max. O entalhe que esconde os sensores de reconhecimento facial (Face ID) foi reduzido e agora ocupa 20% menos espaço na tela, e a câmera ganhou recursos “de cinema”.

O lançamento no Brasil ainda não foi realizado, mas os preços já apareceram no site oficial da Apple. O mais barato começa em R$ 6.599 e o mais caro chega a R$ 15.499 na opção com o máximo de armazenamento.

iPhone 13 mini (128 GB): R$ 6.599

iPhone 13 mini (256 GB): R$ 7.599

iPhone 13 mini (512 GB): R$ 9.599

iPhone 13 (128 GB): R$ 7.599

iPhone 13 (256 GB): R$ 8.599

iPhone 13 (512 GB): R$ 10.599

O carro-chefe da nova linha, o iPhone 13 “normal” chega em quatro cores — rosa, azul, branco, preto e vermelho — e três opções de memória: 128 GB, 256 GB e 512 GB.

O processador, batizado A15 Bionic, é 50% mais rápido que o concorrente mais veloz, segundo a Apple. Além disso, o iPhone 13 vem em dois tamanhos: 6,1 ou 5,4 polegadas. O modelo menor é chamado de iPhone 13 mini, mas tem todos os mesmos recursos do modelo maior.

Tanto o iPhone 13 quanto o iPhone 13 mini têm suporte à internet 5G e aos acessórios MagSafe com ímãs da empresa.

Em termos de bateria, a Apple diz apenas que o iPhone 13 dura cerca de 2 horas mais do que o iPhone 12. Já o iPhone 13 mini dura 1 hora e mais a mais do que o 12 mini.

Câmera de cinema

São duas câmeras traseiras, ambas com 12 MP de resolução cada, sendo uma de lente grande-angular e outra de lente ultra-wide, que captura mais conteúdo na mesma imagem. O iPhone 13 também consegue aplicar o modo retrato (aquele que deixa o plano de fundo borrado e o primeira plano em destaque) também em vídeos, com o nome de “modo cinematográfico”.

Além de borrar o fundo, o modo cinematográfico consegue seguir um objeto em movimento e muda o foco do primeiro para o segundo plano automaticamente.

iPhone 13 Pro e Pro Max

Além do iPhone 13 e 13 mini, a Apple anunciou hoje também o iPhone 13 Pro (com tela de 6,1 polegadas) e o Pro Max (com 6,7 polegadas). O entalhe 20% menor também está aqui, mas na traseira temos três câmeras. As cores também são diferentes (preto, dourado, prata e azul) e o preço dá um salto.

O iPhone 13 Pro começa a ser vendido neste mês por US$ 999. Já o 13 Pro Max começa em US$ 1.099. Pela primeira vez, os iPhones “profissionais” também terão uma quarta opção de armazenamento, de 1 TB, além de 128 GB, 256 GB e 512 GB.

iPhone 13 Pro (128 GB): R$ 9.499

iPhone 13 Pro (256 GB): R$ 10.499

iPhone 13 Pro (512 GB): R$ 12.499

iPhone 13 Pro (1 TB): R$ 15.499

iPhone 13 Pro Max (128 GB): R$ 10.499

iPhone 13 Pro Max (256 GB): R$ 11.499

iPhone 13 Pro Max (512 GB): R$ 13.499

iPhone 13 Pro Max (1 TB): R$ 15.499

O processador A15 Bionic na linha 13 Pro também é um pouco diferente: a placa de vídeo (GPU) é de cinco núcleos e, segundo o Apple, 50% mais potente que os rivais. A placa de vídeo serve para processar os gráficos mais exigentes de apps de edição e jogos pesados.

A tela tem uma taxa de atualização dinâmica, como a do iPad Pro mais moderno. Isto significa que a tela pode ir de 30 Hz até 120 Hz dependendo das imagens, para tornar a visualização mais suave em animações muito rápidas, como a rolagem de um feed, por exemplo.

O conjunto de câmeras traseiras é formado por uma lente grande-angular, ultra-wide (para capturar mais conteúdo) e telefoto (para zoom óptico de 3x). Todas as lentes têm suporte ao modo noturno, que ilumina fotos escuras. E agora a lente ultra-wide também pode ser usada como uma lente macro, que captura mais detalhes de objetos bem próximos sem perder o foco.

Em vídeo, os iPhones 13 Pro e Pro Max também têm suporte ao modo cinematográfico dos modelos menores.

Em termos de bateria, a Apple diz que o 13 Pro dura 1 hora e meia a mais do que o 12 Pro, lançado em 2020. Ainda segundo a fabricante, o iPhone 13 Pro Max tem a bateria mais duradoura da história da marca até hoje.