Ariana Grande vive momentos de terror ao ter casa invadida por homem armado

A cantora, que vive sempre rodeada de fãs obcecados, lida diariamente com a falta de privacidade. Contudo, sua casa sempre foi seu santuário, onde tem liberdade. Bom, na verdade, tinha.

De acordo com o portal TMZ, um rapaz chamado Aaron Brown, de 23 anos, invadiu a a mansão de Ariana Grande em Los Angeles, onde a famosa vive.

Ao tentar entrar no imóvel, localizado no luxuoso condomínio de Hollywood Hills, o rapaz portava uma faca e exigia conhecer a famosa. Ao receber uma negativa, puxou a faca e tentou entrar à força.

De acordo com o portal, a polícia o levou na ocasião e agora o acusa pelo porte de arma que, na Califórnia, é proibido caso não seja uma arma de fogo devidamente licenciada.

Não foi revelado, contudo, se Ariana Grande estava na casa no momento da invasão. Aliás, algumas fontes do site norte-americano revelaram que ela entrou com um pedido de ordem de restrição provisória.

No Instagram, a atriz e apresentadora segue como se nada tivesse acontecido. Em sua última publicação, aliás, ela faz propaganda da nova temporada de The Voice, da NBC, do qual participa.