As flores revelam a sua personalidade: faça o teste!

Você é uma mulher segura e dificilmente atravessa crises de autoestima. Vaidosa, cuida com carinho do seu corpo e está sempre atenta ao visual. Na hora de correr atrás de seus objetivos, mostra que é batalhadora, mas deve tomar cuidado para não aparentar que quer ser superior aos outros.

2. Crisântemo

A simplicidade é a sua marca registrada. Tranquila e serena, seu modo de agir é caracterizado pela espontaneidade. Como essa flor simboliza a alegria e a vida longa, você está sempre em alto-astral e aproveita cada dia como se fosse o último. No entanto, para tornar seus desejos realidade, você precisa suar (e muito) a camisa.

3. Margarida

Embora essa flor seja bastante delicada, você não é o tipo que se abate com facilidade. Costuma se destacar entre as demais pessoas pela sua tremenda dedicação aos estudos. Em casa, no trabalho e com os amigos, assume o papel de líder, sendo a responsável por sempre dar a última palavra.

4. Rosa

Por ter escolhido a flor que representa o amor, você é uma mulher que valoriza bastante tudo o que está relacionado à sua vida amorosa. Além disso, é sensível e romântica. Dona de um coração do tamanho do mundo, sente prazer em ajudar os mais necessitados e se esforça para jamais magoar alguém.

5. Orquídea

Imprevisível. Essa é a palavra que melhor explica a sua personalidade. A cada dia, você costuma agir de um jeito diferente, surpreendendo até mesmo as pessoas que conhece há um tempão. No entanto, é uma mulher bastante delicada e um tanto frágil. No cotidiano, tem vigor de sobra para derrotar a preguiça e partir em busca de seus ideais.

6. Lírio

Como essa plantinha despertou a sua atenção, tudo indica que você acredita no destino e acha que o futuro de todos nós já está traçado. Por esse motivo, não é de se preocupar muito com o amanhã. Ainda assim, tem fama de ser sonhadora, mas deve tomar cuidado para não pecar pela ingenuidade.