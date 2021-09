Assista: Jacaré gigante é filmado indo se alimentar em rio de vila turística

Na noite da última quarta-feira (22), um morador do distrito de Vila Neide, que fica às margens do rio Guaporé e pertence ao município de Cabixi (RO), flagrou um grande jacaré rastejando após sair de uma baía que havia secado.

O vídeo foi gravado por um vilhenense que estava pescando na localidade. Já “Edmilson” cujo nome é mencionado no vídeo, conversou com o Folha do Sul e disse que o animal já havia estado outras vezes naquele trecho.

Edmilson da Cruz Barros, que mora há 25 anos na vila e trabalha em um hotel, explicou que, como não havia mais água no local onde o jacaré vivia, ele estaria atravessando a terra seca para chegar até o rio para se alimentar.

“Esse é grande, mas aqui nós temos jacarés muitos maiores que esse. Alguns podem chegar a seis metros”, explicou o entrevistado, que trabalha como motorista da van que transporta turistas.

Ele revelou que, dias atrás, um outro jacaré fez a mesma travessia em direção ao rio, e passou pelo quintal de uma casa onde mora uma criança, mas não atacou ninguém.

Veja o vídeo: